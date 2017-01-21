Министр сельского хозяйства Прикамья готов оставить должность

15:24 20 января 2017 2

Иван Огородов полностю полагается на решение руководства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Виктор Басаргин не назвал имя министра сельского хозяйства в новом правительстве. Прежний глава минсельхоза сообщил «URA.RU», что заранее знал о возможной отставке, поэтому примет любое решение руководства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Огородов прокомментировал тот факт, что губернатор при формировании нового состава правительства не принял никакого решения относительно минсельхоза. На совещании в пятницу, 20 января, Виктор Басаргин не назвал имена новых руководителей министерств сельского хозяйства и транспорта.

В прошлом году был отстранен от работы глава минтранспорта Алмаз Закиев, который стал обвиняемыми по громкому уголовному делу о лоббировании интересов коммерческих структур из другого региона. Однако у минсельхоза есть постоянный руководитель — Иван Огородов, занимающий должность с января 2013 года.

«Вопрос, почему не принято решение относительно министерства сельского хозяйства, наверное, нужно адресовать наверх — вышестоящему руководству. Ранее все получили предупреждения: в случае формирования нового состава правительства прежние руководители освобождают свои должности. Сейчас вопрос перешел уже в юридическую плоскость. Могу сказать лишь, что мы обеспечили функциональность министерства, оно работает в нормальном режиме», — отметил Иван Огородов.

Пресс-секретарь губернатора Галина Цвет пояснила, что в настоящее время в новую структуру правительства вносятся уточнения, кандидатуры ряда руководителей находятся на согласовании. Полный состав кабмина будет объявлен позднее.

Ранее появлялась информация о возможном уходе Ивана Огородова из правительства. Вероятной причиной назывались протесты общественности по поводу экономических трудностей государственного свинокомплекса «Пермский», который власти отдали в аренду группе предприятий «Синергия» из Омской области.

Об отставке правительства Пермского края Виктор Басаргин объявил 22 декабря, соответствующее распоряжение глава региона подписал через неделю. Было заявлено об административной реформе, в рамках которой новый кабинет министров возглавит сам губернатор. Неоднозначная ситуация сразу вызвала конфликт — изначально действующий председатель правительства Геннадий Тушнолобов сообщил, что не собирается уходить в отставку.

В новом году возникли разговоры о том, что будет сформировано коалиционное правительство — оппозиционеры подтвердили факты контактов с администрацией губернатора. Однако пока оппоненты властей не получили министерских портфелей.