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15:45  20 января 2017 0

На Ямале запретили массовые мероприятия

КХЛ. Сезон 2015/2016. ХК
На Ямале растет заболеваемость ОРВИФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надымском районе до особого распоряжения не разрешены массовые мероприятия. Причина — вспышка ОРВИ в Ямало-Ненецком автономном округе. Речь идет о мероприятиях в закрытых помещениях.

«За вторую неделю 2017 года на территории Надымского района зарегистрировано случаев ОРВИ на 147% больше по сравнению с предыдущей неделей. Превышение эпидпорога наблюдается во всех возрастных группах», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

При этом в школах карантин не введен.

Как сообщало управление Роспотребнадзора, по данным за прошедшую неделю, с 9 по 15 декабря, в больницы обратился 6651 человек с диагнозом ОРВИ.

Юлия Фролова
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