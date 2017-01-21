16:31 20 января 2017 1

В коммунальные сети Заводоуковска концессионер вложит 822 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Энергетики вложат 822 млн рублей в развитие инженерных сетей Заводоуковска. Инвестиции будут сделаны в рамках концессионных соглашений, подписанных между администрацией Заводоуковского городского округа и ПАО «СУЭНКО». Согласно документам, подписанным в конце минувшего года, «Тепло Тюмени» — филиал ПАО «СУЭНКО» будет эксплуатировать коммуникации в Заводоуковске.

Речь идет об объектах централизованных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Заводоуковск стал не первым городом юга региона, где «Тепло Тюмени» обеспечивает потребителей коммунальными ресурсами. Компания давно работает в Тюмени, Тобольске и Уватском районе.

«В период с 2018 по 2025 гг., в рамках заключенных концессионных соглашений, у нас запланирован значительный ряд мероприятий по реконструкции 19 котельных и 2,5 километров тепловых сетей, а также реконструкции водозаборов, водоочистных станций, канализационных очистных сооружений, канализационных станций и сетей водоснабжения в Заводоуковске», — пояснил директор «Тепло Тюмени» Марат Царгасов.

В компании отметили, что концессионные соглашения являются основным механизмом привлечения инвестиций в ЖКХ, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Напомним, в январе 2016 г. распоряжением правительства РФ была утверждена «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года».

Одной из глобальных задач стратегии является реализация всех принятых решений на практике, завершение утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, регистрации прав государственной (муниципальной) собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, передача объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в управлении неэффективных унитарных предприятий, частным операторам, а также планомерная и системная работа с потенциальными инвесторами.