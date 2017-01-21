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Главные новости Челябинской области
17:42  20 января 2017 2

Срок — как за убийство. На Урале осуждена банда «черных риелторов»

Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, электричество, счета, коммунальные услуги, платежи, квитанция
Жертв искали по коммунальным квитанциямФото: Александр Мамаев © URA.RU

Десять южноуральцев приговорены к различным срокам лишения свободы за хищения квартир. За два года мошенники причинили неблагополучным согражданам ущерб на 48 млн рублей, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

Преступная группа, созданная опытным риелтором Дмитрием Агеевым, действовала через подконтрольные ему организации. С февраля 2008 года по октябрь 2010 года добычей мошенников стали 37 квартир, а жертвами — 48 жителей Челябинска и области.

Потенциальных жертв выявляли, исследуя коммунальные квитанции в почтовых ящиках (преступники обращали внимание на большую задолженность), оценивая состояние входных дверей и оконных рам, а также беседуя с соседями. Затем хозяев, склонных к алкоголю и наркотикам (а также престарелых, психически нездоровых, детей-сирот), начинали обрабатывать на предмет продажи жилья. Взамен приобретенных по бросовой цене квартир бывшим хозяевам представлялись другие, непригодные для жизни, стоимость которых не превышала 100 тыс. рублей.

Организатор преступной группы приговорен к 13 годам колонии общего режима, его соучастники получили от 6 до 11 лет общего и строгого режима. Суд оказался снисходителен лишь к одной из входивших в банду женщин: с учетом ее минимального «вклада» она приговорена к условному сроку в 5,5 лет.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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