19:47 20 января 2017 11

Фотограф перепугал врачей районных больниц Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменские медики забили тревогу в соцсетях: они сообщили, что некие люди требуют пустить их в квартиры врачей, чтобы сфотографировать интерьеры. Никаких документов эти люди, судя по записям в соцсетях, не предъявляли. В департаменте здравоохранения региона заявили, что не имеют к этой «проверке квартир» никакого отношения. Правда, областные чиновники быстро разобрались в конфликте и нашли виновного.

«Департамент здравоохранения Тюменской области просит сфотографировать служебные квартиры! Дабы наверно узнать, как живут подчиненные!», — такая запись появилась в пятницу, 20 января, в популярном тюменском паблике «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения региона корреспонденту «URA.RU» по телефону заявили, что подобных указаний никому не давали и ничего об этой «проверке» не знают.

«Сегодня в с. Бердюжье ездили по квартирам и говорили, что им нужно сфотографировать квартиры, они сказали, что это указание департамента здравоохранения Тюменской области! — возразил в соцсетях врач бердюжской больницы Александр. — В квартире находились жена и маленький ребенок! Примерно в 14:00. Жена не открыла, позвонили мне на работу и попросили вечером сфотографировать, я отказал».

Фото: соцсети

Как выяснилось, по квартирам медиков ходили вовсе не мошенники. В пресс-службе губернатора Тюменской области корреспонденту агентства сообщили, что уже разобрались в ситуации: в данном случае произошел сбой на уровне исполнителей.

«Данные квартиры сдаются по договору найма, наймодателем является управление делами правительства, и это его обязанность — проверять техническое состояние жилого фонда, — пояснили там. — Раз в два года они выезжают с такими проверками в районы. Но здесь на уровне исполнителей произошел сбой. На проверку вышел не сам инженер, а почему-то был отправлен программист районной больницы».

По правилам, жильцов должны предупредить о проверке и заранее согласовать с ними время прихода инженера. «Ничего из личного пространства в квартире не снимается, проверяется только техническое состояние жилого фонда», — подчеркнули там.

В пресс-службе правительства заверили, что по итогам этой истории «всем будет жестко разъяснено, как это должно происходить, чтобы таких накладок впредь не было». Кроме того, врачу Бердюжской больницы, чью семью сегодня перепугали странной «проверкой», уже объяснили ситуацию и успокоили.

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту агентства, что проверять квартиры жилфонда должна инженер управления делами правительства. «В этот раз она, видимо, решила облегчить себе жизнь и позвонила главврачу больницы в Ишим, — пояснил он. — Тот собрал селектор с главврачами в районах и поставил им задачу: сфотографировать жилой фонд. Главврач Бердюжской больницы на это дело отправил программиста — видимо, больше никого не нашлось. Тот пришел к квартире, начал стучаться, говорить, что он от департамента здравоохранения, пришел фотографировать. Вот так лень и глупость некоторых отдельных сотрудников выливаются в настоящий сюрреализм».