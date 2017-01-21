19:55 20 января 2017 28

Депутат надеется на приток инвестиций в Тюменскую область Фото: соцсети

Депутат Тюменской областной Думы, член фракции ЛДПР Глеб Трубин поздравил сорок пятого президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Депутат написал письмо по электронной почте. Второй экземпляр письма в Белый дом доставит «Почта России».

«Лично для меня, Вы, господин Трамп, неоднозначны, крайне расчётливы и, при этом, готовы идти на риск. Вы — бизнес-ориентированный политик, харизматичный и заточенный на эффективный результат: только конкретные дела, шаги, процессы и KPI», — пишет депутат.

Глеб Трубин рассказал, что письмо — это шаг к улучшению отношений между странами.

«Прежде всего я думаю о Тюменской области, — пояснил депутат. — Нам нужно улучшить отношения между странами. Санкции для всех плохи. Их отмена нужна всем сторонам. Тогда мы сможем привлечь инвестиции и технологии в страну. А куда будут вкладываться инвесторы? В самую богатую область России — Тюменскую».

Глеб Трубин надеется, что его письмо привлечет внимание президента США. И в скором времени тюменский парламентарий получит ответ из Белого дома.