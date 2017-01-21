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21 января 2017
20 января 2017
20:37  20 января 2017 3

Биатлонист Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Антон Шипулин и Юлия Скокова в ТРЦ Гринвич. Екатеринбург, шипулин антон
Для Шипулина победа стала первой в личных стартах в текущем розыгрыше Кубка мираФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира в Италии.

На четырех огневых рубежах уральский спортсмен допустил лишь один промах. Дистанцию в 20 километров он преодолел за 50 минут и 38,1 секунды, сообщает РИА «Новости». Для Шипулина эта победа стала первой в личных стартах в текущем розыгрыше Кубка мира.

Второе место занял француз Мартен Фуркад. Замыкает тройку лидеров украинец Сергей Семенов, пишет «Газета.Ru».

Еще один россиянин, Максим Цветков, стал седьмым.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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