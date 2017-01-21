Биатлонист Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

20:37 20 января 2017 3

Для Шипулина победа стала первой в личных стартах в текущем розыгрыше Кубка мира Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку на шестом этапе Кубка мира в Италии.

На четырех огневых рубежах уральский спортсмен допустил лишь один промах. Дистанцию в 20 километров он преодолел за 50 минут и 38,1 секунды, сообщает РИА «Новости». Для Шипулина эта победа стала первой в личных стартах в текущем розыгрыше Кубка мира.

Второе место занял француз Мартен Фуркад. Замыкает тройку лидеров украинец Сергей Семенов, пишет «Газета.Ru».

Еще один россиянин, Максим Цветков, стал седьмым.