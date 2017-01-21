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21 января 2017
20 января 2017
20:58  20 января 2017 2

В Турции появилось граффити с портретом убитого российского посла. ФОТО

«Мы все под одним небом!»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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В Турции убит российский посол
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В Турции появилось граффити с портретом Андрея Карлова — российского посла, убитого 19 декабря в Анкаре. Об этом «URA.RU» сообщил организатор проекта, российский пранкер Алексей Столяров (Лексус).

Портрет Карлова нарисован на синем-белом фоне с «брызгами», под которым видны очертания двух религиозных сооружений. В одном из них угадывается православная церковь, в другом — «Голубая мечеть» (одна из достопримечательной Стамбула).

Справа и слева от портрета — надпись на двух языках (русском и турецком) «Мы все под одним небом!».

Над композицией работали команда из Екатеринбурга: сам Лексус, арт-художник Александр Milky и оператор Андрей Крупин. По данным агентства, работа над композицией была окончена в пятницу, 20 января.

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По словам Лексуса, неожиданно возникли сложности — работой русских стрит-артеров заинтересовались турецкие силовики. «Портрет нашего посла на турецких стенах не обошелся без визита полиции», — сообщил Алексей на своей странице в Facebook.

Правда, судя по комментариям под постом, все завершилось благополучно — стражи порядка отреагировали «нормально». «Но обычно тут штраф за такое», — уточняет Лексус.

Идея создать в Турции граффити в память об убитом в Анкаре российском дипломате Андрее Карлове родилась после того, как команда Столярова-Крупина нарисовала граффити с портретом Доктора Лизы на стене первого в Екатеринбурге хосписа.

Пранкер подробно рассказывал «URA.RU» об этой задумке. Помимо портрета Карлова, он с единомышленниками намерен также нарисовать в Турции композицию, посвященную Олегу Пешкову — пилоту сбитого в небе над Сирией Су-24. Планировалось, что его портрет появится в турецком Кемере.

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Во время работы над портретом посла приехала турецкая полиция Фото: со страницы Алексея Столярова в Facebook

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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