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21 января 2017
20 января 2017
23:12  20 января 2017 2

Журналиста российского телеканала задержали на инаугурации Трампа

Открытая лицензия 10.06.2015. Наручники., наручники, арест, задержание, криминал
Корреспондента задержали и доставили в отделение полицииФото: houstondwi_photos/Flickr
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Полиция задержала корреспондента российского телеканала RT, который освещал протесты в Вашингтоне во время инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

«Он был задержан и доставлен в отделение полиции несмотря на то, что показал свое удостоверение журналиста», — сообщается на сайте RT.

Противники Трампа в пятницу, 20 января, в день инаугурации нового главы государства устроили масштабные беспорядки в Вашингтоне. Ранее в Нью-Йорке прошел митинг против Трампа, в котором принял участие мэр города Билл Де Блазио, а также такие знаменитости, как Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало и певица Шер, пишет «Газета.Ru».

Между тем на инаугурацию избранного президента США в Вашингтоне пришли около 900 тысяч человек. Безопасность в городе поддерживают 28 тысяч полицейских.

Марина Мотылева
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