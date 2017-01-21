11:32 21 января 2017 0

Несчастные животные погибли от голода Фото: форум "Поможем, чем сможем" Е1.RU

Прокуратура Чкаловского района расследует гибель 18 собак и кошек в частном приюте для животных в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Газета.ру».

«В частном доме по улице Уктусская в Екатеринбурге было найдено 18 трупов кошек и собак, — цитирует издание текст прокурорского сообщения. — На вид животные были очень истощены».

Приют, который на деле оказался настоящим кладбищем животных, располагался в частном доме по адресу Уктусская, 103. Зоозащитники, поднявшие тревогу, обнаружили в нем страшную картину: среди разбросанных вещей, перевернутой мебели и отбросов лежали трупы мертвых кошек и щенков. Дом для передержки снимала некая 23-летняя Анна, которая, предположительно, за деньги брала животных на постой. По неизвестной пока причине молодая женщина не ухаживала за питомцами, все они умерли от голода и жажды.

1/4 Фото: группа «Кладбище Блек Фокс» форум e1

На девушку написали заявление в полицию. Если ее вина будет доказана, хозяйке смертельной передержки может грозить наказание по уголовной статье «жестокое обращение с животными». Наказание согласно статье предусматривает лишение свободы до 2 лет.