{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
21 января 2017
20 января 2017
Главные новости Свердловской области
11:32  21 января 2017 0

Прокуратура расследует гибель 18 собак и кошек в частном приюте в Екатеринбурге. ФОТО

Несчастные животные погибли от голодаФото: форум "Поможем, чем сможем" Е1.RU

Прокуратура Чкаловского района расследует гибель 18 собак и кошек в частном приюте для животных в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Газета.ру».

«В частном доме по улице Уктусская в Екатеринбурге было найдено 18 трупов кошек и собак, — цитирует издание текст прокурорского сообщения. — На вид животные были очень истощены».

Приют, который на деле оказался настоящим кладбищем животных, располагался в частном доме по адресу Уктусская, 103. Зоозащитники, поднявшие тревогу, обнаружили в нем страшную картину: среди разбросанных вещей, перевернутой мебели и отбросов лежали трупы мертвых кошек и щенков. Дом для передержки снимала некая 23-летняя Анна, которая, предположительно, за деньги брала животных на постой. По неизвестной пока причине молодая женщина не ухаживала за питомцами, все они умерли от голода и жажды.

1/4
Фото: группа «Кладбище Блек Фокс» форум e1

На девушку написали заявление в полицию. Если ее вина будет доказана, хозяйке смертельной передержки может грозить наказание по уголовной статье «жестокое обращение с животными». Наказание согласно статье предусматривает лишение свободы до 2 лет.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров