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21 января 2017
20 января 2017
12:43  21 января 2017 0

В Италии 16 подростков погибли в ДТП с автобусом

ДТП под Челябинском Троицкий тракт, дтп троицкий
Автобус врезался в столб и загорелсяФото: Сергей Леонов © URA.RU (архивное фото)

В Италии 16 подростков погибли в ДТП с автобусом. Об этом сообщает со ссылкой на местные издания RT.

Авария произошла в провинции Верона на севере страны. Автобус возвращался из Франции в Венгрию через территорию Италии. По неустановленной пока причине на выезде с автострады машина врезалась в столб и загорелась.

В автобусе, по предварительным данным, находилось около 40 человек, большинство из них дети. На данный момент известно о 16 погибших в страшной катастрофе. Сейчас на месте трагедии работают спасатели, медики и полицейские.

Ранее о другом ЧП в Италии сообщала «Газета.ру». Во время схода лавины под снегом оказался погребенным отель с людьми. Спасателям удалось извлечь из-под снежных завалов 10 выживших туристов. Четыре человека погибли.

Евгений Лазарев
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