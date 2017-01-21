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21 января 2017
20 января 2017
13:13  21 января 2017 0

Медведев расширил список запрещенных в РФ наркотических средств

2014_12_Клипарт, таблетки, наркотики, лекарство
Обновления в законе связаны с появлением новых психостимуляторовФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Дмитрий Медведев расширил список запрещенных в РФ наркотических средств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр России подписал правительственное постановление об обновлении перечня наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров.

«В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества, — цитирует „Газета.ру“ текст документа. — Изменения вносятся в акты правительства России в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств».

Речь идет примерно о десяти нововведениях. Также в кабинете министров внесли изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических и психотропных средств для соответствующих статей уголовного кодекса.

Евгений Лазарев
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