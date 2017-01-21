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21 января 2017
20 января 2017
Главные новости Свердловской области
13:49  21 января 2017 0

С днём рождения, Mr. President! Болельщики «Урала» поздравили президента клуба с 56-летием

Гигантскую надпись видно издалекаФото: Пресс-служба ФК "Урал"

Болельщики футбольного клуба «Урал» оригинальным способом поздравили президента клуба и председателя федерации футбола Свердловской области Григория Иванова с днём рождения. Функционеру исполнилось 56 лет.

Накануне ночью болельщики клуба вытоптали на городском пруду Екатеринбурга надпись ФК «Урал». Участие в подготовке подарка для президента приняло более десяти человек. Необычный арт-объект можно увидеть, прогуливаясь по набережной вдоль резиденции губернатора Свердловской области.

«Григорий Викторович — настоящий патриот, тянет на себе весь футбол в Свердловской области, не только поднимает профессиональный футбол, но и активно развивает детские школы. За это хотим сказать ему огромное спасибо и поздравить с днем рождения. Решили провести такую необычную акцию, чтобы весь город смог присоединиться к нашим поздравлениям», — говорят болельщики.

Руководство, тренерский штаб, игроки и все сотрудники Футбольного клуба поздравляют Григория Иванова с днем рождения! Желают президенту личного счастья, новых побед, успехов во всех его многочисленных начинаниях и крепкого здоровья.

Напомним, сейчас подопечные Григория Иванова находятся на зарубежных сборах. Подготовку ко второй части сезона наша команда проводит на Кипре, где пройдут все три сбора.

Мария Попова
© Служба новостей «URA.Ru»
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