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23 января 2017
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14:44  23 января 2017 1

Филиал вуза в ХМАО лишился госаккредитации

Клипарт октябрь. , студент, студенческий билет
Студентам филиала вуза в Нижневартовске больше не могут выдавать диплом гособразцаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Рособрнадзор полностью лишил государственной аккредитации филиал Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова в Нижневартовске. Как сообщили «URA.RU» в ведомстве, такое решение принято по итогам проверок.

Несмотря на это, учебное заведение может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. «При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Получить комментарий у представителей вуза «URA.RU» пока не удалось.

Рособрнадзор, добавим, также лишил госаккредитации Курскую государственную сельскохозяйственную академию им. И.И.Иванова по специальностям экономика и управление (бакалавриат, магистратура) и юриспруденция (бакалавриат).

Наталья Борисова
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