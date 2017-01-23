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Главные новости Курганской области
15:01  23 января 2017 10

Суд выпустил чиновника курганского правительства из СИЗО. Следствие завело новое дело

Павел Суханов. Курган., суханов павел
Павел Суханов дал следствию исчерпывающие показанияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Павел Суханов заключен под домашний арест на два месяца. Такое решение принял Курганский городской суд в понедельник, 23 января, передает корреспондент «URA.RU».

О замене меры пресечения чиновнику, обвиняемому в махинациях с земельными участками, ходатайствовал следователь Николай Астапов. По его словам, Суханов сотрудничает со следствием, он дал исчерпывающие показания на главу Большечаусовского сельсовета Галину Лакисову. В отношении нее заведено отдельное уголовное дело, состоялась очная ставка. Подложные документы на земельные участки были уничтожены, поэтому повлиять на ход дела чиновник уже не сможет.

Как ожидают родственники, Суханов будет дома уже к вечеру.

Как ранее сообщало «URA.RU», Павел Суханов был задержан 26 сентября прошлого года по обвинению в совершении служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). По версии следствия, он изготовил подложные документы, по которым его родственники и знакомые оформили в собственность не менее семи земельных участков общей площадью более 2 гектаров. Стоимость этой земли оценивается более чем в 3 млн 400 тыс. рублей.

На момент задержания Суханов исполнял обязанности директора департамента имущественных и земельных отношений. До сегодняшнего дня он находился под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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