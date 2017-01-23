Чайка назначил нового первого зампрокурора Челябинской области

15:03 23 января 2017 3

Лопин (слева) назначен первым зампрокурора Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил Виталия Лопина первым зампрокурора Челябинской области. Он сменил в должности Владимира Можина, ушедшего в конце ноября 2016-го на пенсию, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Виталий Лопин ранее занимал пост зампрокурора области. Для него это очередное повышение в должности. Он уже 23 года работает в органах прокуратуры, в том числе следователем, старшим следователем прокуратуры Металлургического района Челябинска, зампрокурора Металлургического района Челябинска, с мая 2002 года — прокурором Металлургического района Челябинска, с июля 2008 года — зампрокурора Челябинской области.

Владимир Можин рассматривается в качестве будущего мэра Копейска, города-спутника Челябинска. Прежнего главу Вячеслава Истомина арестовали по обвинению в коррупции, сменивший его Валерий Устинов подал в отставку через неделю после выборов.