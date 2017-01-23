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23 января 2017
22 января 2017
Главные новости Челябинской области
15:03  23 января 2017 3

Чайка назначил нового первого зампрокурора Челябинской области

Совещание в прокуратуре по Гринфлайт Пономарев Челябинск, потапов андрей, лопин виталий
Лопин (слева) назначен первым зампрокурора Челябинской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил Виталия Лопина первым зампрокурора Челябинской области. Он сменил в должности Владимира Можина, ушедшего в конце ноября 2016-го на пенсию, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Виталий Лопин ранее занимал пост зампрокурора области. Для него это очередное повышение в должности. Он уже 23 года работает в органах прокуратуры, в том числе следователем, старшим следователем прокуратуры Металлургического района Челябинска, зампрокурора Металлургического района Челябинска, с мая 2002 года — прокурором Металлургического района Челябинска, с июля 2008 года — зампрокурора Челябинской области.

Владимир Можин рассматривается в качестве будущего мэра Копейска, города-спутника Челябинска. Прежнего главу Вячеслава Истомина арестовали по обвинению в коррупции, сменивший его Валерий Устинов подал в отставку через неделю после выборов.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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