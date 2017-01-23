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23 января 2017
Главные новости Москвы
15:10  23 января 2017 7

Женщина-таксист не пустила «скорую» во двор в Красноярске. ВИДЕО

Пожар в нежилом доме Советская 136 Курган, скорая помощь
Скорой помощи не уступают дорогуФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Автохам не пропустил "скорую" к умирающему
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В Красноярске женщина-таксист отказалась сдать немного назад, чтобы пропустить во двор карету «скорой помощи». Перепалка с медиками заняла у женщины несколько минут, пока ей не пригрозили вызвать на место полицию.

Запись, как девушка отказывается давать дорогу скорой помощи, появилась на YouTube днем 23 января, хотя сам инцидент, по сообщению очевидцев, произошел вечером 22 числа. Автоледи заняла всю полосу, отказываясь пропускать бригаду медиков, спешащую на вызов со спецсигналами. После перепалки, в которой приняли участие и другие участники дорожного движения, женщина уступила дорогу скорой, но при этом было потеряно много времени, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сотрудники ГИБДД в Красноярске начали проверку этого инцидента. Если вина автоледи будет установлена, ей грозит административная ответственность.

Ранее после инцидента, в котором автоледи в Петропавловске-Камчатском отказалась уступить дорогу скорой, что стало причиной смерти пациента, министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала ужесточение наказания за непропуск автомобиля медиков вплоть до уголовной ответственности, напоминает «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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