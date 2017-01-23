В Зауралье диспансеризация помогла выявить больных раком и туберкулезом

15:32 23 января 2017 2

За год обследование в больницах прошли 151,9 тысячи человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области за прошлый год диспансеризацию прошли 151,9 тыс. человек, что составляет 93% от расчетного количества жителей области, подлежащих плановому осмотру. Результаты членам правительства области объявил заместитель директора департамента здравоохранения Ирина Макарова, передает корреспондент «URA.RU».

27,4% из числа прошедших диспансеризацию оказались «практически здоровыми», более 56% имеют хронические заболевания, 32% были направлены на второй этап обследования.

Всего было выявлено 136 тысяч случаев заболеваний, в том числе 58% — это болезни системы кровообращения, 26,5% — болезни эндокринной системы и 11,7% — болезни органов пищеварения. Помимо этого, выявлено 1850 случаев злокачественных новообразований и 117 случаев туберкулеза.

По результатам диспансеризации более 56 тысяч человек получили лечение, еще 449 направлены на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Десять больниц выполнили план диспансеризации на 100%. Низкий процент выполнения плана в Щучанской и Петуховской ЦРБ, Шадринской городской больнице, Курганской поликлинике №3 и Курганской больнице №2.

С этого года, по словам Ирины Макаровой, страховые представители будут отслеживать процесс диспансеризации и оповещать застрахованных лиц (по телефону или СМС). По плану в этом году диспансеризацию должны пройти 154 тыс. человек. Обследование проводится один раз в три года, приглашать будут тех, чей возраст делится на три. Осмотрено уже около 2 тыс. человек.