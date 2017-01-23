В Кургане требуют привлечь сити-менеджера к уголовной ответственности

16:13 23 января 2017 2

Андрея Потапова обвиняют в неисполнении судебных решений по капремонту домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На руководителя администрации Кургана Андрея Потапова поступило заявление в службу служебных приставов с требованием привлечь его к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда). В распоряжении «URA.RU» оказался документ из УФССП.

Как пояснил «URA.RU» председатель Центра общественного контроля Иван Камшилов, он обратился в УФССП по Курганской области после того, как в доме №80 по ул. Пролетарской обрушилась плита пола в подъезде. «По этому дому есть решение суда от 2008 года о признании дома аварийным и необходимости проведения в нем капитального ремонта за счет бюджета города. Однако ремонт не был проведен, и в этом году деньги в бюджете города также не заложены. А значит, в доме может быть дальнейшее обрушение», — отметил Камшилов.

По словам Ивана Камшилова, у городской администрации накопилось два десятка таких судебных решений по проведению капитального ремонта жилых домов, которые не исполняются. Он уже неоднократно обращался в УФССП по Курганской области и прокуратуру. «Я понимаю, что в большей степени ответственность несет предыдущий руководитель администрации города. Однако Андрей Потапов также обязан следить за исполнением решений суда городской администрацией, — говорит Камшилов, — Если будет заведено уголовное дело, возможно, в мэрии зашевелятся», — считает он.

1/2 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Неделю назад в доме №80 по улице Пролетарской, на первом этаже подъезда, частично разрушилась половая плита. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работники управляющей компании уложили дощатый настил для прохода жильцов. Запланированы работы по восстановлению половой плиты.

«URA.RU» направило в администрацию города запрос по данной ситуации.