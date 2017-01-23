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23 января 2017
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16:15  23 января 2017 9

Златоустовские оружейники исправили ошибку на монете с Трампом. ФОТО

Клипарт, трамп дональд
Златоустовцы сделали монету в честь Трампа с ошибкойФото: depositphotos.com © URA.RU

Златоустовская компания «Арт-Грани», выпустившая лимитированную серию монет к инаугурации американского президента Дональда Трампа, исправила ошибку в написании названия страны. Жетон с обозначением Amerika вместо America помещен в музей предприятия, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь оружейников Анастасия Гаврилова.

Лимитированная серия медальных монет с изображением Дональда Трампа с одной стороны и статуи Свободы на фоне флага США с другой, состоит из 25 серебряных жетонов, 15 комбинированных из серебра и золота и 5 золотых. По периметру изделия расположены надписи: «DONALD J. TRUMP» и «THE 45th PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA» — на аверсе и «IN TRUMP WE TRUST» и «THE UNITED STATES OF AMERICA» — на реверсе.

«Сейчас монеты перевыпущены. Жетон с ошибкой был сделан в единственном экземпляре. Он останется в нашем музее в качестве напоминания всем сотрудникам о необходимости быть максимально внимательными в работе», — отметила Анастасия Гаврилова.

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Так выглядит первая монета серии. Теперь это эксклюзив Фото: ООО «Арт-Грани»

Это уже не первая ошибка златоустовских оружейников. На макетах монет, которые уральские мастера собирались отчеканить в честь присоединения Крыма к России, обнаружились географические неточности. На карте полуострова перепутаны местами города города Кача и Саки. Последний оказался на юго-западном побережье Крыма, а Кача — под Евпаторией. Граверы поменяли местами Алупку и Форос, Коктебель и Феодосию. Не на своих местах оказались поселки Новоселовское и Кропоткино. В состав России — видимо, авансом — включили большую часть Арабатской стрелки, входящей административно в состав Херсонской области Украины.

Несмотря на ошибки дизайнеров, златоустовские мастера считаются одними из лучших в мире, а их изделия пользуются большим спросом.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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