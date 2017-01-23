16:44 23 января 2017 2

Можин уже проводит в Копейске встречи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генерал-майор юстиции в отставке, бывший первый заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин 23 января, в понедельник, подал заявление для участия в выборах мэра Копейска. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации города.

Также состоялась встреча Можина с и. о. главы Копейска Владимиром Бисеровым и спикером горсобрания Владимиром Емельяновым. Прием документов от желающих стать главой города продлится до 30 января. 1 марта состоится первое заседание конкурсной комиссии, которая будет сформирована из представителей губернатора Бориса Дубровского и копейских депутатов. Итоговое заседание пройдет 10 марта, а сессия, где депутаты выберут мэра из предложенных комиссией кандидатур, запланирована на 22 марта.

Место главы города стало вакантным после того, как подал в отставку ранее избранный депутатами мэр Валерий Устинов. Областные власти после того, как стало известно о предварительных итогах ревизии Копейска, в ходе которой вскрылось много финансовых нарушений, решили сделать ставку на экс-силовика.

Свое мнение по мэру Копейска должна высказать и «Единая Россия». «Мы определимся с кандидатурой, после того как закончится прием документов», — сообщил «URA.RU» руководитель Челябинского регионального отделения «ЕР», спикер ЗСО Владимир Мякуш.