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23 января 2017
Главные новости 
17:12  23 января 2017 7

На встрече с депутатами и сенаторами Холманских остался «без поддержки церкви»

Заседание совета по религии в полпредстве. Игорь Холманских. Всеволод Чаплин, холманских игорь, митрополит кирилл, Чаплин Всеволод
Митрополит Кирилл не присутствовал на мероприятии полпредаФото: Константин Новик © URA.RU

Уральский полпред Игорь Холманских пообщался с представителями УрФО в Федеральном собрании РФ. По данным свердловского депутата Андрея Альшевских, на встрече должен был присутствовать и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«Но он почему-то отсутствовал… Поэтому разговор с нами на самые злободневные темы Игорь Холманских начал без поддержки церкви», — написал политик на своей странице в «Фейсбуке». Отметим, по данным «URA.RU», митрополит Кирилл сейчас находится во Владимире.

На встрече полпред, сенаторы и депутаты Госдумы обсудили декабрьское послание президента, развитие моногородов, а также капремонт домов.

Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, важенин юрий
Юрий Важенин уверен, что нужно менять сознание людей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как отметил в беседе с «URA.RU» югорский сенатор Юрий Важенин, именно вопросы по капремонту — одни из самых популярных среди избирателей. «Эта проблема системная. Она не только в Уральском федеральном округе — она по всей России. Где взять деньги? Здесь в первую очередь, на мой взгляд, надо ломать сознание людей. Когда государство владело имуществом, в том числе квартирами, то оно должно было ремонтировать их. Сейчас уже я, вы владеете этой квартирой, поэтому частично владеете и общедомовой собственностью, за это владение надо платить», — высказал свое мнение сенатор.

Депутат Андрей Альшевских уверен, что систему нужно менять. «Могу объяснить сразу всем „капитанам очевидности“. Моих избирателей нынешнее капитально-ремонтное законодательство не устраивает. От слова „совсем“. Как минимум они согласны, чтобы сначала государство отремонтировало все дома, а потом уже выставляло счета за работы. Собственно, это я и предлагал в своей законодательной инициативе. Также надо что-то делать со всеми подрядчиками, которые после себя массово оставляют не капремонт, а погром», — считает Альшевских.

Встреча Игоря Холманских, сенаторов и депутатов Госдумы от УрФО, напомним, проходила в Москве, в администрации президента.

Наталья Борисова
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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