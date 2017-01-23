{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,50
Динамика за 2 недели
Евро 63,94
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 января 2017
Главные новости Москвы
17:46  23 января 2017 0

В Литве завершили расследование дела о госизмене детей, отдыхавших в России

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, триколор, флаг россии
Организаторам отдыха школьников в России он мог обойтись очень дорогоФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Литве не смогли доказать, что отдых местных школьников в России был госизменой. Окружная прокуратура Вильнюса закрыла дело об участии детей в финансируемых РФ военно-спортивных сборах.

Ученики гимназии имени Софьи Ковалевской еще в 2014 году приняли участие в сборе военно-спортивных организаций «Союз», который финансирует российское Минобороны, напоминает «Национальная служба новостей» со ссылкой на литовские СМИ. Расследование длилось больше двух лет, журналисты писали, что в лагере, где проводили время литовские школьники, проводят «отбор и воспитание будущих российских военных».

Однако фактических данных, которые могли бы подтвердить подозрения, обнаружить не удалось. Поэтому прокуратура Вильнюса закрыла дело. При этом отмечается, что данное решение может быть обжаловано.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров