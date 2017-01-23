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23 января 2017
Главные новости Москвы
17:24  23 января 2017 3

Голикова беспокоится за региональный бюджет

XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, голикова татьяна
Татьяну Голикову пугает дефицит в региональных бюджетахФото: Владимир Андреев © URA.RU

О необходимости снижать дефицит бюджета заявил председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. При этом она отметила, что наполнение бюджетов субъектов РФ вызывает большие опасения.

По мнению главного аудитора страны, снижение дефицита федерального бюджета стало возможным благодаря улучшению экономической ситуации в конце 2016 года. Однако наполнение казны в регионах страны вызывает обеспокоенность у председателя Счетной палаты. По словам Голиковой, на 1 декабря 2016 года профицит бюджета регионов сложился в объеме почти 500 млрд рублей, но только за один декабрь их дефицит составляет 558 млрд рублей. Расчеты аудитора приводит «Газета.Ru».

«Это говорит об очень низком управлении финансовыми ресурсами на уровне регионов и расчете на получение дополнительных доходов в конце финансового года», — считает Голикова.

Голикова отметила, что структура расходов бюджета на нынешний момент определяется тремя механизмами: это госпрограммы, федеральные целевые программы и вновь появившиеся с 2017 года приоритетные проекты.

Ранее президент РФ Владимир Путин для сокращения дефицита региональных бюджетов рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для субъектов России.

Нина Калинина
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