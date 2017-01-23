Уральцы объявили бойкот элитной лавке дочери депутата, устроившей автоскандал

18:47 23 января 2017 1

Камбаратову негативные комментарии в соцсетях не смущают Фото: соцсети

Жители Екатеринбурга раскритиковали бизнес-проект скандально известной дочери депутата Александра Камбаратова, Марины. Элитная сырная лавка под названием Cheese& wine, которая открылась в начале декабря 2016 года, получила разгромные отзывы на Facebook. Недовольство уральцев в основном вызывает не сервис или качество продукции, а репутация владелицы заведения, которая стала участницей резонансного дорожного конфликта.

«Не будет нормального рейтинга у этой будки после ее поступка», — грозится в комментариях Василий Горячев. «Конечно, если такая хозяйка, то, разумеется, заведение будет ужасным. Марина работает на публику, только вот забывает, что ничего просто так не проходит», — уверен Ростислав Дудкин. «Хозяйка — лицо заведения. В данном случае — наглое, хамское и лицемерное», — добавил Ким Эйс.

1/2 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как рассказала сама Марина Камбаратова в беседе с корреспондентом «URA.RU», негативные отзывы в соцсетях ее не смущают.

«На данный момент группа в Facebook закрыта. Подождем, пока этот народный бунт утихнет. Пока у нас функционирует Instagram, скоро запустим сайт, после реанимируем в Facebook. Не думаю, что-то событие, которое многие СМИ подавали под неверным углом, как-то отразится на репутации заведения. Бизнес все-таки отдельно идет. В скором времени планируем небольшое расширение, добавим винотеку. Наши соседи по „Тихвину“ довольны, хвалят вкусный швейцарский сыр», — заметила Камбаратова.

Отметим, что сотрудники лавки Cheese& wine не дали разрешение на съемку внутри помещения фотокорреспонденту «URA.RU». Администратор заведения мотивировал это тем, что не знает, какого рода материал будет публиковать СМИ.

Марина Камбаратова стала известна широкой общественности после дорожного скандала. Выезжая на «Мерседесе» с госномерами 001 из двора, она отказалась уступать дорогу другим автомобилям. Спор с водителем, мешавшим Камбаратовой проехать, сопровождался отборной бранью, пинками по машине. Позже противник Камбаратовой выложил запись инцидента в Сеть.