18:58 23 января 2017 0

Ясность в проведении спортивного опен-эйра появится в течение нескольких недель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самый большой на территории СНГ и Восточной Европы в России зимний спортивный опен-эйр BGV Fest в 2018 году может состояться в Челябинской области. В профильных группах в соцсетях называется даже место его проведения — горнолыжный центр «Солнечная долина» близ Миасса.

В дирекции курорта сообщили, что рассматривают соответствующее предложение. «Мы считаем, что провести фестиваль для нового поколения фристайла — это хорошая мысль. Тем более за последние годы „Солнечная долина“ стала площадкой для соревнований мирового уровня: в прошлом голу был Кубок мира по сноуборду, в феврале 2017-го пройдет Кубок мира по фристайлу. С нашими современными техническими возможностями, думаю, мы сможем провести фестиваль на достойном европейском уровне. Поэтому мы сейчас ведем переговоры о том, как нам коллективными усилиями этот проект реализовать», — цитирует vibirai.ru председателя совета директоров курорта «Солнечная долина» Олега Сиротина.

«Все планы, касающиеся крупных спортивных мероприятий международного уровня в 2018 году, будут обсуждаться в течение ближайших двух недель», — добавил «URA.RU» вице-губернатор Вадим Евдокимов, курирующий в региональном правительстве соответствующие вопросы.