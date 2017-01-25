Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам

18:45 24 января 2017 7

Для поездки в Армению понадобится только российский паспорт Фото: Александр Константинов © URA.RU

Теперь россияне могут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам. Об этом рассказал глава федерального кабмина Дмитрий Медведев после проведения переговоров со своим армянским коллегой.

По словам российского премьера, это очень важный момент в расширении прямых контактов между нашими людьми. Как отмечает «Газета.ру», соответствующий документ уже подписан.

«Это будет укреплять такую важнейшую сферу, как гуманитарное сотрудничество», — подчеркнул Медведев. Гражданам Армении заграничный паспорт для поездок в Россию также не понадобится.