19:17 24 января 2017 15

Репортер возмутил присутствующих вопросами об обстрелах мирных жителей украинскими военными Фото: со страницы Грэма Филлипса во "ВКонтакте"

Британец Грэм Филлипс, активно освещавший конфликт в Донбассе, был выставлен накануне из помещения британского парламента, где проходила встреча, посвященная 25-летию дипломатических отношений между Украиной и Великобританией. На ней присутствовали английские и украинские политики, в том числе депутат Верховной Рады Светлана Залищук и посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

На своем канале в YouTube журналист разместил 11-минутный видеоролик, на котором запечатлено, как проходила встреча, в том числе момент, когда полисмен выводит его из зала. Это произошло в тот момент, когда выступал член британского парламента Джеральд Ховарт. «Вы будете рассказывать об артобстрелах Донбасса Украиной и об убийствах мирных жителей? — спросил его из зала журналист. — Великобритания не должна это поддерживать!».

Внимание присутствующих немедленно переключилось на Филлипса, а выступающий вступил с ним в перепалку. «Украинские войска обстреливают и убивают мирных жителей в Донбассе, — продолжал Грэм. — Я лично видел это на протяжении почти трех лет. Мы будем сегодня это обсуждать?».

Зрители и участники встречи начали снимать происходящее на телефоны и планшеты. Некоторые улыбались, однако многие кричали «Вон!» и «Лжец!». Через несколько минут охранник выдворил журналиста за дверь.

«Наташа, ты даже не говорила со мной?» — написал Грэм в адрес посла Украины в Великобритании Фото: со страницы Грэма Филлипса во «ВКонтакте»

«Я готов был продолжать участвовать в мероприятии, однако вместо того, чтобы ответить на мои вопросы, они вызвали охрану, — говорит Грэм Филлипс в конце своего ролика. — Я был задержан, и опрошен о моих действиях, и дал объяснения охране и полиции. После этого они проверили мои данные по базе и отпустили меня. Я не совершал преступления, а выражал свое мнение о недопустимости убийства мирных жителей Донбасса».

Также Грэм обратился и к украинским политикам, присутствовавшим на встрече. «Наташа, ты так много писала обо мне, хотела взять мой паспорт. И ты даже не говорила со мной? Ну, я тебя не забыл!» — подписал он во «ВКонтакте» фотографию с мероприятия, на которой запечатлена Наталья Галибаренко, посол Украины в Англии.

В аннотации к видеоролику на YouTube Грэм Филлипс, называющий себя независимым журналистом, разместил ссылки на свой кошелек в системе PayPal и номер своей сберкарты.

Напомним, минувшей осенью Грэм Филлипс впервые в жизни побывал в Екатеринбурге. В ходе интервью, которое он взял у мэра уральской столицы Евгения Ройзмана, тот назвал виновного в крушении малайзийского «Боинга» в июле 2014. «URA.RU» также опубликовало большое интервью с британским журналистом.