Дочь депутата перевели в другую школу после скандала с интимными фотографиями

19:54 24 января 2017 15

Снимки девочки появились на сайте проституток Фото: Соцсеть

Дочь депутата Думы Екатеринбурга, интимные фотографии которой были обнаружены на сайте проституток, переведена в другую школу.

После разразившегося скандала, когда фотографии 15-летней школьницы появились на нескольких сайтах екатеринбургских проституток, девочка, по рекомендации директора элитной гимназии, где она училась, не ходила на занятия, чтобы не подвергаться травле.

«С сегодняшнего дня дочь учится в другой школе. Возможно, в новой школе кто-то не знает об этой истории, кто-то наверняка знает. Во всяком случае, все молчат, ни одного слова об этом не прозвучало, никаких намеков не было сделано, — рассказал „URA.RU“ отец девочки, депутат Думы Екатеринбурга. — Дочь более-менее успокоилось, все будет в порядке».

Скандал разразился после того, как на одном из сайтов проституток Екатеринбурга были обнаружены интимные фотографии 15-летней дочери депутата Думы Екатеринбурга, ученицы элитной гимназии города. СКР проверяет данную информацию. По некоторым данным, дочь депутата подтвердила, что снималась для рекламы интим-услуг. Следователям предстоит выяснить, действительно ли девочка является проституткой или же сайты лишь использовали ее откровенные фотографии. Отец школьницы, депутат гордумы, высказывал мнение, что его дочери мстил бывший бойфренд, который и разместил эти снимки на сайтах, где предлагались интим-услуги.