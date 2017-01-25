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25 января 2017
24 января 2017
Главные новости Свердловской области
19:54  24 января 2017 15

Дочь депутата перевели в другую школу после скандала с интимными фотографиями

Снимки девочки появились на сайте проститутокФото: Соцсеть
новость из сюжета:
Дочь депутата нашли на сайте проституток
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Дочь депутата Думы Екатеринбурга, интимные фотографии которой были обнаружены на сайте проституток, переведена в другую школу.

После разразившегося скандала, когда фотографии 15-летней школьницы появились на нескольких сайтах екатеринбургских проституток, девочка, по рекомендации директора элитной гимназии, где она училась, не ходила на занятия, чтобы не подвергаться травле.

«С сегодняшнего дня дочь учится в другой школе. Возможно, в новой школе кто-то не знает об этой истории, кто-то наверняка знает. Во всяком случае, все молчат, ни одного слова об этом не прозвучало, никаких намеков не было сделано, — рассказал „URA.RU“ отец девочки, депутат Думы Екатеринбурга. — Дочь более-менее успокоилось, все будет в порядке».

Скандал разразился после того, как на одном из сайтов проституток Екатеринбурга были обнаружены интимные фотографии 15-летней дочери депутата Думы Екатеринбурга, ученицы элитной гимназии города. СКР проверяет данную информацию. По некоторым данным, дочь депутата подтвердила, что снималась для рекламы интим-услуг. Следователям предстоит выяснить, действительно ли девочка является проституткой или же сайты лишь использовали ее откровенные фотографии. Отец школьницы, депутат гордумы, высказывал мнение, что его дочери мстил бывший бойфренд, который и разместил эти снимки на сайтах, где предлагались интим-услуги.

Александр Лукманов
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