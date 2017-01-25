08:30 25 января 2017 4

Павел Сидоров уверен: он и прокуратура преследуют одни и те же цели Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Заместитель губернатора ХМАО-Югры Павел Сидоров, ответственный за экономический блок правительства, прокомментировал претензии прокуратуры к деятельности так называемых институтов развития — фондов, и технопарков, созданных за счет средств регионального бюджета. По версии чиновника, ситуацию держит под контролем не только надзорное ведомство, но и сам «Белый дом». Об этом Сидоров заявил во время ток-шоу «Открытое правительство», отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU».

«Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ресурсов, которые передаются в институты развития, осуществляется на постоянной основе — и не только контролирующими или надзорными органами, но и правительством автономного округа. Правительство является учредителем этих организаций. Все замечания и все нарушения, которые выявляются при проведении контрольных мероприятий, подвергаются тщательному анализу на предмет факторов, способствующих появлению этих нарушений. Затем осуществляется работа на предмет совершенствования деятельности института развития в целях предотвращения в будущем появлений таких нарушений. Здесь позиция правительства автономного округа очевидна — проверяли и будем проверять», — прокомментировал Сидоров.

«Открытое правительство» Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры

Коллегу поддержал первый замгубернатора Алексей Шипилов. По его словам, любая структура власти и все силовые ведомства, начиная от прокуратуры и заканчивая органами следствия, МВД, и ФСБ, в данном вопросе работают в единой системе.

«Неоднократно подчеркивалось: какие-либо нарушения или коррупционные проявления должны всяческим образом выявляться и пресекаться. Такие люди не должны работать ни в одной структуре власти. Любой частный интерес разрушает систему управления. Такой элемент враждебен всей системе, и она его уничтожит. И губернатор, и правительство солидарно в этих вопросах. Поэтому принцип, который называет и проецирует губернатор Наталья Владимировна, — это нулевая толерантность. К любому человеку, независимо от ранга и должности. Правительство и органы власти работают в режиме постоянного взаимодействия, в том числе и с прокуратурой. Лично я ничего не вижу в этом [в проверках]. У них свои задачи, но у нас общая цель», — заявил Алексей Шипилов.

Ранее, как уже сообщало «URA.RU», прокуратура ХМАО-Югры направила в адрес Натальи Комаровой ряд представлений о нарушении закона. По данным правоохранительных органов, за 2015—2016 годы руководители департамента экономического развития допустили многочисленные нарушения, некоторые из которых могут стать основой для нового уголовного дела. Ряд претензий был выдвинут после коррупционного скандала в Технопарке высоких технологий и ареста трех сотрудников депэкономразвития по подозрению в получении взятки. Также обширный перечень вопросов у надзорных органов вызвала работа директора Фонда развития Югры Сергея Внукова, отчетная документация Фонда поддержки предпринимательства, а также инвестиционная политика, проводимая правительством.