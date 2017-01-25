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25 января 2017
24 января 2017
21:52  24 января 2017 1

«Я ничего не боюсь». Экс-тренер российских волейболистов рассказал о постоянных проверках на допинг

Дружеский матч между паралимпийскими сборными России и Египта по волейболу сидя. Екатеринбург, волейбол сидя
Волейболистов неоднократно проверялиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российских волейболистов постоянно проверяли на допинг во время последних двух Олимпиад. Об этом рассказал экс-наставник сборной РФ Владимир Алекно, отвечая на обвинения бразильского волейболиста Жибы.

«Пусть ищут у нас допинг. Я ничего не боюсь, — заявил Алекно в разговоре с RT. — Нас постоянно проверяли на запрещённые препараты и в Лондоне, и в Рио-де-Жанейро». Тренер подчеркивает, что команда находилась под постоянным надзором допинг-офицеров. При этом негатива со стороны соперников не было вообще, добавляет Алекно.

Бразильский волейболист Жиба ранее обвинил россиян, ставших олимпийскими чемпионами в 2012 году, в употреблении запрещённых препаратов. Обвинения Жибы уже опровергли в Олимпийском комитете России.

Отметим, что в финале Игр-2012 россияне обыграли бразильцев со счётом 3:2, уступая по ходу матча 0:2.

Наталия Вершинина
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