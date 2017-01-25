23:24 24 января 2017 9

Порошенко грубо обошелся с журналистами из России Фото: пресс-служба Президента Украины

Украинский президент Петр Порошенко в Хельсинки отказался разговаривать с журналистами, представляющими российский телеканал.

Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондентов, когда к нему подошли тележурналисты, Порошенко начал говорить о необходимости «освободить территорию» его страны и «перестать убивать украинцев», передает телеканал «Звезда». Когда журналист снова попытался задать вопрос, Порошенко сказал, что не станет давать интервью российским СМИ, пока «Россия осуществляет оккупацию украинских территорий».

Стоит отметить, что еще на прошлой неделе Порошенко ответил на вопрос российсокго журналиста в ходе форума в Давосе. Тогда корреспондент спросил украинского лидера о слушаниях в Высоком суде Лондона относительно долга Киева перед Москвой в 3 млрд долларов.