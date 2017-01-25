{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,22
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 января 2017
24 января 2017
00:32  25 января 2017 0

Житель Ирака назвал сына Трампом

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Курдский боец заявил, что восхищен президентом СШАФото: depositphotos.com © URA.RU

В Ираке появился свой Трамп — житель города Мосула назвал своего сына в честь президента США.

Боец курдского военизированного отряда, 25-летний Хасан Джамиль — отец троих детей. Мальчик, которому дали имя Трамп Хасан Джамиль, родился 23 ноября прошлого года.

Свое решение Хасан Джамиль объяснил тем, что восхищается Дональдом Трампом как уверенным в себе человеком и успешным бизнесменом: «Он стал лидером, потому что у него есть уверенность в себе», передает «Газета.ру».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров