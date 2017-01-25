Житель Ирака назвал сына Трампом

00:32 25 января 2017 0

Курдский боец заявил, что восхищен президентом США Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Ираке появился свой Трамп — житель города Мосула назвал своего сына в честь президента США.

Боец курдского военизированного отряда, 25-летний Хасан Джамиль — отец троих детей. Мальчик, которому дали имя Трамп Хасан Джамиль, родился 23 ноября прошлого года.

Свое решение Хасан Джамиль объяснил тем, что восхищается Дональдом Трампом как уверенным в себе человеком и успешным бизнесменом: «Он стал лидером, потому что у него есть уверенность в себе», передает «Газета.ру».