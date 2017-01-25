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25 января 2017
24 января 2017
02:48  25 января 2017 1

В Сети появилась вакансия для сладкоежек. Работодатель гарантирует оплату фитнеса

Клипарт. Санкт-Петербург, десерт, пирожное, еда, сладости
Работнику обещают 120 тысяч в месяц за поедание 2,5 кг сладостей в деньФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Сети появилась вакансия от бельгийской фабрики десертов. Предприятию на «высококалорийную работу» требуется сотрудник-дегустатор, который сможет ежедневно потреблять по 2,5 килограмма различных десертов и сладостей.

В ежедневный рацион дегустатора входят 10 тортов, 14 пирожных, семь тартов (больших тарталеток), 11 десертов и шесть птифуров (небольшие печенья из двух пирожных, положенных одно на другое, с прослойкой крема между ними). Требуется оценить их вкусовые свойства, цвет, плотность и текстуру, передают «Дни.ру».

Соискатели должны иметь развитые органы вкуса и обоняния, опыт работы, позитивный настрой и энергичность. Еще одно требование — отсутствие аллергии. Предприятие в числе прочего обещает оплату фитнеса и скидки на свою продукцию. Зарплата за поедание сладостей составляет 120 тысяч рублей в месяц.

Пользователи оставляют под страничкой кондитерской фабрики ироничные комментарии: «Работа мечты)&#128077; Меня порадовало условие „оплата фитнеса“)))… А где опыт работы 3 года взять? Если я дома торты 3 года ела, это считается?))». Но находятся и те, кто заинтересовался «сладкой» вакансией всерьез.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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