Трамп уверен, что Америка поладит с Россией

03:10 25 января 2017 3

Президент США "умеет отлично заключать сделки" Фото: depositphotos.com © URA.RU

Америка поладит с Россией, уверен президент США Дональд Трамп, потому что не сомневается в своем умении заключаться сделки.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер на брифинге в Белом доме заявил, что президент США будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы своей страны. Это касается всех сфер, «от защиты интересов американских налогоплательщиков до работы с другой страной для защиты национальной безопасности или экономических интересов» США».

«И, если удастся поладить, он заключит такую сделку, которая будет отвечать наилучшим интересам нашей страны», — цитирует Спайсера «Федеральное агентство новостей.»