03:44 25 января 2017 8

Авторами законопроекта стали самые молодые депутаты ГД Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект о возможности россиянам вступать в политические партии с 16 лет. Авторами его стали самые молодые депутаты Госдумы — 21-летний Василий Власов и 25-летний Борис Чернышов, представители ЛДПР.

Законопроект разработан для «большего вовлечения в политическую жизнь молодых людей, формирования у молодежи активной политической позиции» и чувства патриотизма, цитирует РИА «Новости» пояснительную записку к документу.

Авторы проекта уверены, что ранняя политическая активность поможет уменьшить «пагубное влияние различных уличных субкультур на детей».