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25 января 2017
24 января 2017
03:44  25 января 2017 8

С 16 лет в партии. В Госдуму поступил законопроект о ранней политической активности

Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Авторами законопроекта стали самые молодые депутаты ГДФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект о возможности россиянам вступать в политические партии с 16 лет. Авторами его стали самые молодые депутаты Госдумы — 21-летний Василий Власов и 25-летний Борис Чернышов, представители ЛДПР.

Законопроект разработан для «большего вовлечения в политическую жизнь молодых людей, формирования у молодежи активной политической позиции» и чувства патриотизма, цитирует РИА «Новости» пояснительную записку к документу.

Авторы проекта уверены, что ранняя политическая активность поможет уменьшить «пагубное влияние различных уличных субкультур на детей».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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