Конгресс США может запретить президенту превентивные ядерные удары

04:08 25 января 2017 3

Трамп заявил, что может нанести ядерный удар по террористам Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Законопроект, запрещающий президенту США наносить ядерный удар без объявления войны, внесен в конгресс страны. Его авторами стали сенатор-демократ Эдвард Марки и конгрессмен-республиканец Тед Лью.

Ранее, при президентстве Барака Обамы, этот вопрос уже обсуждался. После заявления нового президента США Дональда Трампа о том, что он может нанести ядерный удар по террористам, дебаты по запрету возобновились.

Если оставить президенту возможность наносить превентивный удар в ходе конфликта, то в ситуации кризиса с другой ядерной державой риск непреднамеренной ядерной войны возрастает, считают авторы законопроекта. «Конгресс должен четко указать условия, при которых США могут первыми нанести ядерный удар», — цитирует «Газета.ру» конгрессмена Теда Лью.