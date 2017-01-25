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25 января 2017
24 января 2017
04:08  25 января 2017 3

Конгресс США может запретить президенту превентивные ядерные удары

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Трамп заявил, что может нанести ядерный удар по террористамФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Законопроект, запрещающий президенту США наносить ядерный удар без объявления войны, внесен в конгресс страны. Его авторами стали сенатор-демократ Эдвард Марки и конгрессмен-республиканец Тед Лью.

Ранее, при президентстве Барака Обамы, этот вопрос уже обсуждался. После заявления нового президента США Дональда Трампа о том, что он может нанести ядерный удар по террористам, дебаты по запрету возобновились.

Если оставить президенту возможность наносить превентивный удар в ходе конфликта, то в ситуации кризиса с другой ядерной державой риск непреднамеренной ядерной войны возрастает, считают авторы законопроекта. «Конгресс должен четко указать условия, при которых США могут первыми нанести ядерный удар», — цитирует «Газета.ру» конгрессмена Теда Лью.

Наталья Володина
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