08:58 25 января 2017 5

Коллеги поддерживают Петра Толстого Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на неоднозначные высказывания по поводу потомков тех, кто «рушил храмы, выскочив из-за черты оседлости», вице-спикер Госдумы Петр Толстой в конце недели может возглавить российскую делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также стать главой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). За Толстого накануне заступился спикер парламента Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что, «если бы человек вышел за рамки и сказал что-то о какой-то конкретной национальности, какие-то другие провел параллели, тут было бы все понятно»: «Но вот в этой прямой речи этого нет». Его слова приводит «Коммерсант». При этом, говоря о «черте оседлости», спикер подчеркнул, что слова относились к «каторжанам», которые стали «занимать руководящие должности во время революции».

Сам Петр Толстой на своей странице в Facebook писал о том, что имел в виду «предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны».

По мнению депутатов, невольно оказавшийся в центре скандала из-за передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ Толстой все же возглавит российскую делегацию в международных парламентских организациях. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) сообщил изданию, что глава российской делегации в ПА ОБСЕ будет избран 27 января. Он уверен, что на этот пост назначат Петра Толстого. «Делегация будет сформирована, и ее глава будет избран не раньше, чем в регламент ПАСЕ будут внесены антидискриминационные поправки», — отметил депутат.

Его коллега из КПРФ, глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников напомнил, что еще в декабре Вячеслав Володин предложил Петру Толстому возглавлять российскую делегацию в ПАСЕ. Однако он уточнил, что ПАСЕ пока не намерена идти навстречу России. «Рано туда собираться и протирать там штаны», — считает Калашников. Он намерен также поддержать Толстого во главе российской делегации.