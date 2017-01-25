09:59 25 января 2017 0

Смольникову поручено выяснить реальную ситуацию в Верхнем Уфалее Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников по поручению губернатора Бориса Дубровского выехал в Верхний Уфалей, где градообразующее предприятие «Уфалейникель» намерено приостановить производство и начать массовые сокращения сотрудников. Чиновнику предстоит выяснить ситуацию и пообщаться с трудовым коллективом, сообщил «URA.RU» замглавы региона Руслан Гаттаров.

«Губернатор держит ситуацию под личным контролем. Правительству области поставлена задача не допустить массовых увольнений. Для изучения ситуации на месте в Верхний Уфалей и выехал Сергей Смольников. По возвращению он доложит о реальном положении дел на предприятии и настроениях людей», — добавил Гаттаров.

О готовящейся приостановке производства на «Уфалейникеле» (в холдинг входят свердловские Режникель и Серовский рудник) стало известно на прошлой неделе. По словам сотрудников, всем объявили о выходе в простой с 1 февраля. При этом сотрудникам будут платить две трети зарплаты. Затем последуют сокращения в три этапа. Губернатор Борис Дубровский за неделю до этого встречался с топ-менеджментом предприятия, и руководители уверяли, что увольнений не будет, ситуацию они называли стабильной.