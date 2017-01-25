{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,22
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 января 2017
24 января 2017
23 января 2017
Главные новости Челябинской области
09:59  25 января 2017 0

Челябинский губернатор отправил министра в город, где ждут больших проблем

ИННОПРОМ-2014. День первый. Итог. Екатеринбург, смольников сергей
Смольникову поручено выяснить реальную ситуацию в Верхнем УфалееФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников по поручению губернатора Бориса Дубровского выехал в Верхний Уфалей, где градообразующее предприятие «Уфалейникель» намерено приостановить производство и начать массовые сокращения сотрудников. Чиновнику предстоит выяснить ситуацию и пообщаться с трудовым коллективом, сообщил «URA.RU» замглавы региона Руслан Гаттаров.

«Губернатор держит ситуацию под личным контролем. Правительству области поставлена задача не допустить массовых увольнений. Для изучения ситуации на месте в Верхний Уфалей и выехал Сергей Смольников. По возвращению он доложит о реальном положении дел на предприятии и настроениях людей», — добавил Гаттаров.

О готовящейся приостановке производства на «Уфалейникеле» (в холдинг входят свердловские Режникель и Серовский рудник) стало известно на прошлой неделе. По словам сотрудников, всем объявили о выходе в простой с 1 февраля. При этом сотрудникам будут платить две трети зарплаты. Затем последуют сокращения в три этапа. Губернатор Борис Дубровский за неделю до этого встречался с топ-менеджментом предприятия, и руководители уверяли, что увольнений не будет, ситуацию они называли стабильной.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров