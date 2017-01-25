10:43 25 января 2017 2

В Югре дикие животные перестали бояться людей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На Салымском месторождении в Югре дикие звери регулярно выходят к нефтяникам. В соцсетях сотрудники добывающего предприятия размещают фотографии животных.

В среду, 25 января, на месторождении запечатлели нескольких лисиц, которые подошли к людям на расстояние в несколько метров. Как рассказал «URA.RU» работающий на месторождении Сергей Панцарников, с каждым годом животные все чаще выходят из лесу к нефтяным объектам. «Приходят не только лисы, но и зайцы, глухари. Волков не видел, но медведи есть. Не агрессивные. Медведь ко мне ближе всего подходил, на расстояние в пять метров», — рассказал Сергей Панцарников.

1/4 Фото: Сергей Панцарников, «ВКонтакте»

По словам нефтяника, на месторождении запрещены охота и рыбалка, поэтому животные не боятся людей. Напомним, в Югре осенью и зимой медведей, волков и лисиц видели даже в населенных пунктах.