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25 января 2017
24 января 2017
23 января 2017
10:43  25 января 2017 2

В Югре к людям выходят дикие животные. ФОТО

Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, лиса, екатеринбургский зоопарк, лисица
В Югре дикие животные перестали бояться людейФото: Александр Мамаев © URA.RU

На Салымском месторождении в Югре дикие звери регулярно выходят к нефтяникам. В соцсетях сотрудники добывающего предприятия размещают фотографии животных.

В среду, 25 января, на месторождении запечатлели нескольких лисиц, которые подошли к людям на расстояние в несколько метров. Как рассказал «URA.RU» работающий на месторождении Сергей Панцарников, с каждым годом животные все чаще выходят из лесу к нефтяным объектам. «Приходят не только лисы, но и зайцы, глухари. Волков не видел, но медведи есть. Не агрессивные. Медведь ко мне ближе всего подходил, на расстояние в пять метров», — рассказал Сергей Панцарников.

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Фото: Сергей Панцарников, «ВКонтакте»

По словам нефтяника, на месторождении запрещены охота и рыбалка, поэтому животные не боятся людей. Напомним, в Югре осенью и зимой медведей, волков и лисиц видели даже в населенных пунктах.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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