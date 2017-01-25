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25 января 2017
24 января 2017
23 января 2017
10:11  25 января 2017 4

Ректор тюменского вуза Олег Новоселов отправлен под домашний арест

Объединение вузов. Тюмень, новоселов олег, набоков александр
Олег Новоселов с 24 января находится под домашним арестомФото: Николай Бастриков © URA.RU

Ректор Тюменского индустриального института Олег Новоселов отправлен под домашний арест. Такую меру пресечения избрал Центральный районный суд Тюмени. По информации источника «URA.RU», Новоселову предъявлены обвинения по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В пресс-службе Центрального районного суда Тюмени корреспонденту «URA.RU» подтвердили информацию. «Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили там.

Как уже сообщало «URA.RU», следователи РУ ФСБ по Тюменской области пришли с обысками в вуз в начале декабря 2016 года. По неподтвержденной информации, ректор выписывал сотрудникам вуза премии, которые подчиненные ректора впоследствии возвращали своему начальнику. Эти деньги Новоселов тратил на представительские расходы. Речь идет о сумме примерно в 100 тысяч рублей.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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