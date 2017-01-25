10:46 25 января 2017 0

Стрелявший пытался спасти свою жертву, но ранение оказалось смертельным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске будут судить мужчину, который случайно убил рыбака, отдыхавшего неподалеку. ЧП произошло 16 сентября 2016 года, днем, в районе Новогоднего месторождения.

«29-летний житель Ноябрьска, приехавший на берег водоема порыбачить, выстрелил из мелкокалиберной винтовки в белку, но попал в правую подлопаточную область мужчине, который рыбачил за кустами. Мужчина вызвал скорую помощь и предпринял попытки самостоятельно оказать первую помощь, но 58-летний потерпевший скончался от полученного ранения», — сообщили в следственном правлении СК Ямала.

Стрелявшего будут судить по статье «причинение смерти по неосторожности».

Это далеко не первый случай случайного убийства на охоте.