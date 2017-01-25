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10:46  25 января 2017 0

На Ямале осудят мужчину, который вместо белки убил человека

Клипарт. Охота. Челябинск., лес, ружье, обрез
Стрелявший пытался спасти свою жертву, но ранение оказалось смертельнымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске будут судить мужчину, который случайно убил рыбака, отдыхавшего неподалеку. ЧП произошло 16 сентября 2016 года, днем, в районе Новогоднего месторождения.

«29-летний житель Ноябрьска, приехавший на берег водоема порыбачить, выстрелил из мелкокалиберной винтовки в белку, но попал в правую подлопаточную область мужчине, который рыбачил за кустами. Мужчина вызвал скорую помощь и предпринял попытки самостоятельно оказать первую помощь, но 58-летний потерпевший скончался от полученного ранения», — сообщили в следственном правлении СК Ямала.

Стрелявшего будут судить по статье «причинение смерти по неосторожности».

Это далеко не первый случай случайного убийства на охоте.

Юлия Фролова
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