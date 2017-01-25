{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,22
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 января 2017
10:40  25 января 2017 4

Правительство дает регионам 30 млрд рублей на дороги. Уральцы получат солидную сумму

Дорога в Чурилово Челябинск, знак, ремонт дороги
Правительство не пожалело денег на обустройство уральских дорогФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство выделило регионам на дорожную инфраструктуру 30 млрд рублей. Деньги по программе «Безопасные и качественные дороги» получат 34 субъекта, в том числе и уральских.

Как отмечается в постановлении правительства, принятые решения «будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения», пишет «Газета.Ru».

Больше всего средств получат Татарстан и Самарская область — почти по 2 млрд рублей. Самую маленькую сумму, по 625 млн рублей, выделили 15 регионам России, добавляет «Национальная служба новостей».

Тюменской области на дорожную сеть правительство выделило 637,5 млн рублей, по 1 млрд рублей получат Пермский край и Челябинская область, 1,2 млрд рублей предусмотрено для Свердловской области.

Во вторник, 24 января, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали развитие дорожной сети в регионе.

Ранее правительство приняло решение выделить регионам деньги на строительство сельских дорог.Из уральских регионов самая большая сумма предназначается Челябинской области — 308,9 млн рублей. Крупная дотация уготована Перми — 252,8 млн рублей. Курганской области на строительство сельских дорог к населенным пунктам и производственным объектам выделено 143,8 млн рублей. Свердловская область получит 144,1 млн рублей, Тюменская — 71,5 млн рублей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров