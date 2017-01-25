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Главные новости Челябинской области
11:07  25 января 2017 0

В Магнитогорске обнаружили трупы водителей маршруток

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, жертва, труп, морг, мертвец
Причину смерти магнитогорских таксистов выясняют экспертыФото: depositphotos.com © URA.RU

В Ленинском межрайонном следственном отделе Магнитогорска СК РФ по Челябинской области выясняют обстоятельства гибели двух водителей маршрутного такси. «Их тела были найдены утром, 24 января, в одном из гаражей на улице Бехтерева», — сообщил «URA.RU» руководитель отдела Виктор Липаткин.

Одному из мужчин 37 лет, а другому — 48 лет. По предварительной версии следствия, мужчины погибли от отравления выхлопными газами автомобиля, находящегося в этом гараже. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Пока не сообщается, был ли гараж личным или находился в собственности предприятия, на котором работали водители. Точные причины смерти, как и возможное наличие алкоголя в крови, установит экспертиза.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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