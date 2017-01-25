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Главные новости Челябинской области
11:43  25 января 2017 0

Охранник автостоянки в Челябинске заживо сгорел вместе с будкой

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, пожар, огонь
В Челябинске в огне ночного пожара погиб сторож автостоянкиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске во время пожара на одной из автомобильных стоянок в ночь на среду, 25 января, погиб охранник. Его тело обнаружили в сгоревшей сторожевой будке, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил от очевидца на пульт дежурного в 00 часов 29 минут. На место ЧП прибыли два отделения 6 пожарно-спасательной части. Огонь бушевал внутри сторожевой металлической будки, а к сторожке был напрямую протянут провод от ЛЭП напряжением 380 В.

Огнеборцы не могли самостоятельно отключить электричество. Им удалось остановить распространение огня, на заливать воду внутрь будки было нельзя по требованиям безопасности из-за высокого напряжения. Обесточили сторожку только в 1 час 20 минут прибывшие по вызову сотрудники энергослужбы. Все это время будка продолжала гореть, пламя потушили в 2 часа 28 минут, после чего и нашли тело погибшего.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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