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26 января 2017
14:41  26 января 2017 4

Выборы тюменских депутатов обошлись в сотни миллионов рублей. «Львиную долю потратили на зарплату»

Крупина, Шевчик, Барышников, Сарычев, Халин. Тюмень, халин игорь
Цифры на заседании думского комитета назвал глава облизбиркома Игорь ХалинФото: Лариса Рычкова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы в Заксобрание Тюменской области в 2016 году
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Выборы в Тюменскую областную Думу, прошедшие в сентябре 2016 года, обошлись региональной казне в 392 млн 160 тысяч рублей. Об этом в четверг, 26 января, на заседании бюджетного комитета областной Думы заявил глава облизбиркома Игорь Халин.

В общей сложности на проведение выборов на юге региона, в ХМАО и ЯНАО было выделено 395 млн 800 тысяч рублей. Халин напомнил, что численность избирателей в «тюменской матрешке» — около 2,5 млн человек. «Естественно, труднодоступные отдаленные местности — это досрочное голосование, полеты и все остальное, — пояснил он. — Тем не менее фактически мы потратили на выборы 392 млн 160 817 рублей 36 копеек». Более 3,5 млн было возвращено в бюджет — сэкономить удалось на конкурсах, где избирком закупал необходимые товары и услуги для проведения выборов.

Львиную долю в расходах составил фонд оплаты труда — 307 млн 521 тысячу, или 78,42%.

«Чтобы эта сумма не шокировала присутствующих и особенно приглашенных скажу, что по участковым избирательным комиссиям у нас денежное содержание — то есть у нас люди получили в среднем — 12,5 тысяч. Далеко не миллионы коллеги в УИК у нас заработали», — сообщил Халин.

При этом в отчете облизбиркома (документы были розданы депутатам, но не журналистам) говорится, что средняя оплата труда по территориальным комиссиям составила 64 тысячи 112 рублей: на юге области члены ТИК с правом решающего голоса получили по 39 тысяч рублей, в Югре — почти по 45 тысяч, на Ямале — по 169 тысяч рублей. В избиркомах Тюменской области, ХМАО и ЯНАО эта цифра составила 365 тысяч рублей.

В целом же избирательная комиссия Тюменской области потратила на организацию и проведение выборов 191 млн 194 тысячи рублей, избирком ХМАО — 110 млн 250 тысяч, Ямала — 90 млн 715 тысяч рублей.

Надежда Карташова
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