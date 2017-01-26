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14:14  26 января 2017 11

Жена боевика, отбывающего срок на Ямале, приготовит в тюрьме ужин в честь зачатия

Николай Королев ждет супругу за колючей проволокой для зачатия ребенкаФото: Андрей Стенин/РИА Новости

Жена отбывающего срок в ямальской колонии осужденного получила право на длительное свидание с мужем. Вероника Королева добивалась его с целью зачать ребенка. В четверг, 26 января, она приехала на Ямал, в Харп, с несколькими сумками продуктов из Москвы. Николай Королев отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова».

Он — создатель неонацистской террористической организации «СПАС» — осужден за совершение девяти терактов. Самый громкий из них, произошедший 21 августа 2006 года на Черкизовском рынке, унес жизни 14 человек, около полусотни получили ранения.

По условиям содержания в ИК «Полярная сова» Королеву запрещены длительные свидания. Но жене удалось добиться такой встречи по разрешению суда. Свидание будет устроено в дни, благоприятные для зачатия. Оно продлится трое суток, пишет life.ru.

Скатерти с мишками Тедди и красивые бокалы привезла из Москвы супруга осужденного террориста Николая Королева
фото — life.ru

В честь этого события Вероника Королева хочет устроить торжественный обед для супруга в стенах пенитенциарного учреждения. Женщина привезла из столицы скатерть с нарисованными мишками Тедди и сердечками, а также цветные пластиковые бокалы для сока.

А также огромный набор продуктов. Это овощи для салатов «Оливье», винегрет, шпроты, закуски, колбасы, торт, печенье, а также бутерброды из «Макдональдса». Вероника также купила красивое нижнее белье. Женщина пояснила изданию, что хочет, чтобы все было красиво и романтично даже «в таком ужасном месте».

Судебный процесс, целью которого было разрешение на длительное свидание, длится уже несколько лет. Вероника Королева обращалась даже в Европейский суд по правам человека. Он встал на ее сторону. Брак супруги зарегистрировали тоже в колонии. Это не первая женитьба осужденного за терроризм Николая Королева.

Юлия Фролова
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