{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,64
Динамика за 2 недели
Евро 64,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 января 2017
Главные новости Свердловской области
17:24  26 января 2017 0

На Урале больницы переполнены заболевшими пневмонией. Новых пациентов отправляют домой

Больницы. Врачи. регистратура. Тюмень, больница, врачи, каталка
Больницы переполнены заболевшимиФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле пациентов с диагнозом «пневмония» отправляют лечиться на дом. В стационарное отделение попадают лишь пациенты с наиболее тяжелыми случаями.

«Я пришёл в поликлинику на улице Победы. Просил отправить меня на флюорографию и получить направление в стационар. Два раза уже болел пневмонией и знаю все симптомы. На что услышал такой ответ: „Больница полная — кладем только умирающих“. На рентген меня так и не направили, назначили какое-то лечение и отправили домой. Что за лечение мне назначили — страшно подумать. Дождусь выхода с больничного своего терапевта, к которому всегда ходил. Ну, а станет хуже, вызову скорую», — рассказал «URA.RU» местный житель Николай Махалов.

В городских пабликах несколько местных жителей также сообщали о том, что пациентов с неострой формой пневмонии врачи оставляют на лечении дома. Один из пациентов стационара на улице Кузнецкой подтвердил «URA.RU», что корпус переполнен заболевшими.

«Шестой этаж весь забит. Чтобы справиться, открыли даже 4-й этаж, который до этого долгое время пустовал. Пациентов с пневмонией и ОРВИ размещают также здесь», — поделился собеседник агентства.

В пресс-службе свердловского минздрава сообщили, что ничего страшного в лечении на дому нет.

«Все зависит от тяжести пневмонии. При нетяжелой форме заболевания вполне достаточно лечения антибиотиками дома. В ином случае пациента положат в больницу. Зачем люди самостоятельно рвутся в стационар, я не очень понимаю. То, что в больницах много людей — вполне типичная ситуация для этого времени года. Многие простывают, но никакой эпидемии нет», — прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы свердловского минздрава Константин Шестаков.

Согласно статистике Роспотребнадзора, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 января 2017 г. зарегистрировано 32,6 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. За третью календарную неделю зарегистрировано, по предварительным диагнозам, 846 случаев пневмонии, что выше среднего многолетнего уровня на 13%.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров