17:24 26 января 2017 0

Больницы переполнены заболевшими Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле пациентов с диагнозом «пневмония» отправляют лечиться на дом. В стационарное отделение попадают лишь пациенты с наиболее тяжелыми случаями.

«Я пришёл в поликлинику на улице Победы. Просил отправить меня на флюорографию и получить направление в стационар. Два раза уже болел пневмонией и знаю все симптомы. На что услышал такой ответ: „Больница полная — кладем только умирающих“. На рентген меня так и не направили, назначили какое-то лечение и отправили домой. Что за лечение мне назначили — страшно подумать. Дождусь выхода с больничного своего терапевта, к которому всегда ходил. Ну, а станет хуже, вызову скорую», — рассказал «URA.RU» местный житель Николай Махалов.

В городских пабликах несколько местных жителей также сообщали о том, что пациентов с неострой формой пневмонии врачи оставляют на лечении дома. Один из пациентов стационара на улице Кузнецкой подтвердил «URA.RU», что корпус переполнен заболевшими.

«Шестой этаж весь забит. Чтобы справиться, открыли даже 4-й этаж, который до этого долгое время пустовал. Пациентов с пневмонией и ОРВИ размещают также здесь», — поделился собеседник агентства.

В пресс-службе свердловского минздрава сообщили, что ничего страшного в лечении на дому нет.

«Все зависит от тяжести пневмонии. При нетяжелой форме заболевания вполне достаточно лечения антибиотиками дома. В ином случае пациента положат в больницу. Зачем люди самостоятельно рвутся в стационар, я не очень понимаю. То, что в больницах много людей — вполне типичная ситуация для этого времени года. Многие простывают, но никакой эпидемии нет», — прокомментировал ситуацию руководитель пресс-службы свердловского минздрава Константин Шестаков.

Согласно статистике Роспотребнадзора, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 января 2017 г. зарегистрировано 32,6 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ. За третью календарную неделю зарегистрировано, по предварительным диагнозам, 846 случаев пневмонии, что выше среднего многолетнего уровня на 13%.