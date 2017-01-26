18:24 26 января 2017 0

Директор Фонда - непростая должность, поэтому, считает министр Смирнов, пока заявителей на нее не очень много Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В первый день подачи заявок на замещение должности директора свердловского Фонда капремонта свое желание занять этот пост высказали четыре человека. Только двое из них уже подтвердили свои намерения подачей полного пакета документов — это мэр Сухого Лога Станислав Суханов и владелец УК «ЖКО Екатеринбург» Евгений Старокожев. Последний, напомним, на прошедших выборах в Заксобрание выдвигался от КПРФ по Орджоникидзевскому одномандатному округу и занял только четвертое место с результатом 9,89%.

Еще двое — строитель и коммунальщик, имена которых в Фонде пока не называют — намерены подать документы в ближайшее время.

«Работа непростая — возможно, поэтому пока не так много людей выразили желание ею заняться. За 2016 год капремонт выполнен на 1984 объектах — на них было произведено 14,3 тысячи работ, а кроме того, заменено 532 лифта. Попутно приходилось исправлять ошибки предыдущего руководителя фонда, но нам это удалось с лихвой», — объяснил отсутствие множества заявок на открывшуюся вакансию министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Прежде должность директора Фонда занимал справоросс Александр Караваев, а после его скандальной отставки в январе 2016 года это место оставили вакантным, закрепив кураторство над Фондом за профильным министром.

От кандидата на должность требуют наличие высшего строительного, юридического-либо экономического образования и не менее чем пятилетний опыт работы в сфере строительства или ЖКХ, в том числе — не менее трех лет на руководящей должности. Помимо знания Конституции РФ, федерального и регионального законодательства в жилищной сфере и области строительства, претендент должен обладать знаниями нормативно-правовых актов, регулирующих организацию проведения капитального ремонта.

Итоги конкурса, как ожидается, будут объявлены в феврале 2017 года.