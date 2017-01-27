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27 января 2017
26 января 2017
Главные новости Челябинской области
13:54  27 января 2017 2

Три пассажира маршрутки госпитализированы после аварии в Челябинске. ВИДЕО

Авария с маршруткой в центре ЧелябинскаФото и видео: "Комсомольская правда — Челябинск"

Три пассажира маршрутного такси №128 (Копейск — кардиоцентр) госпитализированы после аварии, которая произошла в центре Челябинска, у памятника Орленку на Алом поле. Водитель микроавтобуса утверждает, что его подрезал джип, передает корреспондент «URA.RU».

Авария произошла утром в пятницу, 27 января. Маршрутное такси ехало со стороны площади Революции к Свердловскому проспекту. На перекрестке с улицей Красной микроавтобус занесло, он снес часть забора и въехал в бетонный столб.

Очевидцы рассказывают, что на место прибыли четыре машины скорой помощи. Троих пассажиров госпитализировали с серьезными травмами. Водитель не пострадал — в маршрутке сработала подушка безопасности.

Сейчас он дает показания сотрудникам ГИБДД. По его словам, на перекрестке его подрезала иномарка, из-за чего он резко дернул руль вправо и потерял управление.

Сергей Леонов
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